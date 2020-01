Serie D: Sforzini-gol, il Palermo vince e consolida la vetta. Cade il Foggia

Sono terminate le gare del pomeriggio valide per la 21esima giornata del campionato di Serie D. Il Palermo vince 1-0 in casa del Marina di Ragusa, decide la rete di Sforzini. Le Aquile salgono così a quota 51 punti in classifica, più 5 sulla seconda. Nel girone H, il Foggia cade 2-0 in casa del Gravina, doppietta di Ficara. Ora i Satanelli sono distanti cinque punti dalla vetta della classifica occupata dal Bitonto.

Foto: Twitter ufficiale Palermo