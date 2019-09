Serie D: pari del Foggia, il Palermo vince ed è ancora a punteggio pieno

Nella quarta giornata di Serie D, il Foggia viene fermato sul 3-3 in casa dal Gravina ed è a due punti da Brindisi, Città di Fasano e Taranto che guidano a quota 9 la classifica del girone H. Doppietta per Agnelli e gol dal dischetto di Gentile. Vince per 3-1 invece il Palermo nel girone I contro il Marina di Ragusa, grazie alle reti di Ricciardo, Santana e Kraja. I rosanero volano a punteggio pieno al fianco dell’Acireale, che come loro non perde un colpo.