Serie D: Palermo inarrestabile, il Foggia perde la vetta

Non si ferma mai il Palermo di Rosario Pergolizzi, che in casa del Biancavilla trova la settima vittoria consecutiva in campionato. Punteggio pieno dunque per i rosanero, in testa al Girone H e a +6 dall’Acireale secondo. Il 2-1 finale si concretizza tutto nei primi minuti, con le reti di Ricciardo e Santana che ribaltano il momentaneo vantaggio dei padroni di casa arrivato su autorete di Crivello. Va meno bene invece al Foggia, fermato sull’1-1 sul campo ostico del Brindisi, un solo punto sotto in classifica rispetto ai rossoneri. I Satanelli, recuperati a 20′ dalla fine dopo il temporaneo vantaggio di Iadaresta, perdono così la vetta del Girone I in favore del Città di Fasano, che approfitta dei tanti pareggi odierni per poter guardare tutti dall’alto.