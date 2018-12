Serie D: il Modena vince di misura sul Reggio Audace. Tonfo per l’Avellino

Si è conclusa la tredicesima giornata di Serie D. Oltre al successo del Bari contro la Nocerina, si segnalano le vittorie di Cesena e Modena sul Reggio Audace, mentre cade pesantemente l’Avellino. La squadra irpina crolla per 1-4 il Trastevere nel girone G. Il Modena passa in casa per 1-0 il Reggio Audace nel girone D. Infine tre punti per il Cesena. I bianconeri vincono per 1-2 sul campo del Montegiorgio nel girone F.

Foto: logo Serie D