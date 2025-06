Serie D, Livorno e Siracusa si sfideranno nella Poule Scudetto

01/06/2025 | 21:50:46

Livorno e Siracusa si giocheranno il titolo nella finale della Poule Scudetto di Serie D. Entrambe le squadre, dopo aver trionfato all’andata, hanno confermato la propria superiorità anche nei match di ritorno, imponendosi in trasferta contro Bra e Ospitaletto. L’ultimo atto, in gara secca, è in programma per l’8 giugno.

FOTO: Livorno Instagram