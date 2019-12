Serie D: il Palermo vince ed è campione d’inverno. Il Foggia aggancia il primo posto

Sono terminate le gare del pomeriggio valide per la 16esima giornata del campionato di Serie D. Il Palermo, reduce dalla seconda sconfitta stagionale maturata nello scorso turno contro l’Acireale, è tornato a vincere. La squadra di Pergolizzi ha superato il Castrovillari grazie ad una rete messa a segno nel primo tempo da Ricciardo. I rosanero, a quota 40 punti, conquistano dunque il titolo di campioni d’Inverno. Nel girone H, al Foggia basta un gol di Cittadino per avere la meglio del Francavilla e agganciare il primo posto in classifica, complice il concomitante pareggio del Bitonto contro la Gelbison.

Foto: Twitter ufficiale Palermo