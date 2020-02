Serie D: il Palermo vince e consolida il primo posto. Il Foggia si porta a -2 dalla vetta

Sono terminate le gare del pomeriggio valide per la 23esima giornata del campionato di Serie D. Il Palermo supera il Biancavilla per 2-0 grazie alle reti di Silipo e Lucca. Tre punti importanti che permettono al club siculo di restare a +7 sul Savoia secondo. Nel girone H, il Foggia vince 1-0 in casa contro il Brindisi: i Satanelli ora sono a -2 dalla vetta della classifica occupata dal Bitonto.

Foto: Twitter ufficiale Palermo