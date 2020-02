Serie D: il Palermo vince e allunga in vetta. Il Foggia espugna Taranto

Sono terminate le gare del pomeriggio valide per la 21esima giornata del campionato di Serie D. Il Palermo vince 4-2 in casa della Cittanovese: decisivi i gol nel finale di Peretti e di Floriano. Tre punti importanti che permettono al club siculo di portarsi a +7 sul Savoia secondo, che non è riuscito ad andare oltre lo 0 a 0 in casa del Roccella. Nel girone H, il Foggia vince 1-0 in casa del Taranto e consolida il secondo posto in classifica a quota 48 punti.

Foto: Twitter ufficiale Palermo