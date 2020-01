Serie D: il Palermo ritrova la vittoria al Barbera, 3-1 al Marsala. Pareggia il Foggia

Sono terminate le gare del pomeriggio valide per la 18esima giornata del campionato di Serie D. Il Palermo, reduce dal pari contro il Troina prima della sosta natalizia, ha inaugurato il nuovo anno con una vittoria contro il Marsala. Al “Renzo Barbera” sono decisive le reti di Mauri, Langella e Silipo. Le Aquile salgono così a quota 44 in classifica. Nel girone H, il Foggia impatta per 2-2 contro il Fasano, che riesce a strappare dallo “Zaccheria” un punto pesantissimo. Il Bitonto mantiene la testa della classifica con due lunghezze di vantaggio proprio sul Foggia.

Foto: Twitter ufficiale Palermo