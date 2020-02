Serie D: il Palermo cade a Licata ma resta in vetta a +7. Ko anche il Foggia

Sono terminate le gare del pomeriggio valide per la 25esima giornata del campionato di Serie D. Il Palermo cade al “Dino Liotta” contro il Licata, decisive le reti di Daniello e Convitto. Una sconfitta, tuttavia, che non cambia la classifica: i rosanero, in virtù della sconfitta del Savoia, restano in vetta con 7 punti di vantaggio. Nel girone H, il Foggia perde 1-0 in casa del Casarano: quarta sconfitta stagionale per i rossoneri che vedono sfumare la chance di agguantare il Bitonto in prima posizione e distante tre lunghezze.