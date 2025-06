Serie D, il Livorno si aggiudica anche la Poule scudetto: Siracusa ko

08/06/2025 | 18:45:08

La Serie D ha mandato definitivamente in archivio la stagione 2024-25, eleggendo la regina incontrastata delle 9 promosse in Serie C: a vincere la Poule Scudetto di categoria, è stato il Livorno, che sul terreno neutro del ‘Bonolis’ di Teramo ha battuto il Siracusa per 2-1, centrando anche quello che era l’ultimo obiettivo stagionale dopo la promozione. Uno scudetto vinto per la prima volta nella storia del club toscano.

FOTO: Instagram Livorno