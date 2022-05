Serie D, il Giugliano è la nona squadra promossa in Lega Pro

Grande festa a Giugliano in Campania, con la squadra promossa quest’oggi in Serie C. I tigrotti hanno vinto il Girone G di Serie D, mettendosi alle spalle la Sassari Torres e il Nuova Florida, e tornano tra i pro dopo 15 anni. Salgono così a nove le promosse in Lega Pro. Oltre il Giugliano, troviamo: Novara, Sangiuliano City, Arzignano, San Donato Tavernelle, Rimini, Recanatese, Giugliano, Cerignola e Gelbison.

FOTO: Facebook Giugliano