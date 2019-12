Serie D: il Foggia ne fa tre al Gelbison, il Palermo crolla in casa contro l’Acireale

Foggia ride, Palermo piange ma si consola con il primato nel Girone I. La domenica di Serie D porta due delle big di categoria a confrontarsi con risultati opposti, ma posizioni di classifica ragguardevoli. I pugliesi vincono in casa per 3 a 0 contro il Gelbison e si riportano a -2 dal Bitonto capolista del Gruppo H. Pomeriggio amaro, invece, per i siciliani, sconfitti al Renzo Barbera per 3 a 1 dall’Acireale. Seconda debacle stagionale per i rosanero, che mantengono comunque il primo posto nel girone, a 37 punti e a +5 dal Savoia.

Foto: sito Foggia