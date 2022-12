Serie D, il Derthona compie la rimonta dell’anno: da 0-4 al 60′, al 5-4 firmato Romairone

Nel turno pre-natalizio di Serie D, il Derthona fa un regalo in anticipo ai suoi tifosi rimontando ben 4 reti al Fassano. La sfida salvezza nel girone A vedeva gli ospiti sul 4-0 al 60′, una prima ora di gioco drammatica dove i bianconeri subiscono tre gol nel primo tempo e al 60′ incassano pure il poker firmato Cannistra. Una partita che sembrava finita con ben trenta minuti d’anticipo. Ma i padroni di casa non sono stati della stessa idea. Infatti, il il Derthona ha ribaltato tutto in poco meno di mezz’ora: doppietta di Ciko, poi D’Arrigo e il gol del pareggio di Villa. Ma la partita non poteva finire così. E Romairone si prende la copertina di giornata con il gol del sorpasso a due minuti dalla fine. Un miracolo sportivo: il Derthona non poteva scegliere miglior regalo per i propri tifosi.

Foto: Derthona Instagram