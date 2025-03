Serie D (girone I): si ritira l’Akragas, cosa cambia tra Siracusa e Reggina

Una catastrofe assoluta. Anche in Serie D ci sono club che non riescono ad andare avanti. Dopo le rassicurazioni del passato, nel girone I l’Akragas ha deciso di ritirarsi, una situazione che può consentire alla Reggina, oggi seconda in classifica, di accorciare le distanze rispetto al Siracusa che ha quattro punti di vantaggio quando mancano sette giornate allo stop. Oggi il Siracusa ha 60 punti (ne ha persi 3) e la Reggina 56 (-4), ma il 13 aprile il club aretuseo riposerà (avrebbe dovuto incontrare l’Akragas) mentre gli amaranto in caso di vittoria contro la Nissa potrebbero accorciare fino a un punto se nelle prossime tre giornate riuscissero a mantenere almeno l’attuale distanza (-4) dalla capolista.