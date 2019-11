Giornata negativa per due big di Serie D. Il Palermo è caduto per la prima volta nel girone I, perdendo al “Barbera” contro il Savoia (0-1). Una sconfitta che consente comunque ai rosanero di mantenere saldamente il comando in classifica. Nel girone H scivolone del Foggia, battuto allo “Zaccheria”: il Sorrento si è imposto per 2-0, interrompendo la marcia verso il primo posto dei satanelli.