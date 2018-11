Serie D: il Bari torna alla vittoria battendo solo all’87’ la Palmese

Nel match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie D il Bari al San Nicola riesce a superare in extremis la Palmese. I biancorossi riescono a spuntarla contro gli ospiti solo all’87’ grazie a un gol di Mattera. Per i Galletti arriva dunque l’undicesimo risultato utile consecutivo e tornano al successo dopo il pareggio nel precedente turno contro la Castrovillari. Con questa vittoria la squadra di Giovanni Cornacchini rimane al comando della classifica del girone I salendo a quota 27 punti, mentre per la formazione campana arriva la prima sconfitta in campionato e quindi resta ferma a 16.

Foto: Twitter ufficiale Bari