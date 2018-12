Serie D: Bari inarrestabile. Galletti corsari a Portici e ora a +9 sul Turris

Nel match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie D il Bari ha battuto in trasferta il Portici. I biancorossi riescono ad imporsi andando in vantaggio dopo appena tre minuti grazie al gol di Simeri trovando la girata da un calcio d’angolo battuto da Neglia. Un risultato che si allarga poi nel secondo tempo al 51′ con colpo di testa vincente di Cacioli su cross sempre di Neglia. La terza rete arriva per i biancorossi quindi al 65′ ed è firmata da un destro di Neglia. Per la squadra di De Laurentiis giunge dunque il quattordicesimo risultato utile consecutivo e la undicesima vittoria in questa stagione. Con questo successo la formazione di Giovanni Cornacchini rimane al comando della classifica del girone I salendo a quota 36 punti allungando a 9 lunghezze il vantaggio sulla seconda, Turris, sconfitta in casa del Messina.

Foto: Twitter ufficiale Bari