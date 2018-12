Serie D: il Bari cala il poker alla Nocerina. È fuga per i biancorossi nel girone I

Nel match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie D il Bari ha battuto la Nocerina al San Nicola. I biancorossi riescono ad imporsi andando in vantaggio dopo nemmeno un minuto grazie al gol di Floriano. Un risultato che si allarga poi al 16′ con la rete di Piovanello. Gli ospiti poi reagiscono e tentano di rientrare in partita conquistando un calcio di rigore al 23′, ma Marfella respinge il tiro dal dischetto di Simonetti. La terza rete arriva per i biancorossi quindi al 35′ con una deviazione di Di Cesare. Per i Galletti infine arriva il quarto squillo al 69′ con una splendida realizzazione di Bollino. Per la squadra di De Laurentiis giunge dunque il tredicesimo risultato utile consecutivo e la decima vittoria in questa stagione. Con questo successo la formazione di Giovanni Cornacchini rimane al comando della classifica del girone I salendo a quota 33 punti allungandi a 6 lunghezze il vantaggio sulla seconda, Turris.

Foto: Twitter ufficiale Bari