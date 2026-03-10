Serie D, 5 punti di penalizzazione all’Igea Virtus. Come cambia la classifica nel girone I

10/03/2026 | 16:00:40

Gli organi di giustizia sportiva, su richiesta della Procura Federale, hanno proceduto per un provvedimento di cinque punti di penalizzazione all’Igea Virtus. Il club di Barcellona Pozzo di Gotto ha utilizzato ad inizio campionato il portiere De Falco, senza sapere che lo stesso aveva da scontare tre turni di squalifica.

L’Igea scivola da 50 punti, a -1 dalla vetta, a 45. Prossima gara lo scontro diretto contro la Reggina.

Questa la nuova classifica

Athletic Palermo 51 Savoia 50 Reggina 47 Nissa 47 Nuova Igea (-5) 45 Gelbison 40 Milazzo 38 Gela (-1) 37 Sambiase 36 Vigor Lamezia 35 Enna 30 Ragusa 27 Vibonese 26 Sancataldese 24 Acireale (-1) 23 Messina (-14) 23 Favara 21 Paternò 17

Foto: logo Serie D