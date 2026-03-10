TOP NEWS
Serie D, 5 punti di penalizzazione all’Igea Virtus. Come cambia la classifica nel girone I

10/03/2026 | 16:00:40

Gli organi di giustizia sportiva, su richiesta della Procura Federale, hanno proceduto per un provvedimento di cinque punti di penalizzazione all’Igea Virtus. Il club di Barcellona Pozzo di Gotto ha utilizzato ad inizio campionato il portiere De Falco, senza sapere che lo stesso aveva da scontare tre turni di squalifica.
L’Igea scivola da 50 punti, a -1 dalla vetta, a 45. Prossima gara lo scontro diretto contro la Reggina.
Questa la nuova classifica

  1. Athletic Palermo 51
  2. Savoia 50
  3. Reggina 47
  4. Nissa 47
  5. Nuova Igea (-5) 45
  6. Gelbison 40
  7. Milazzo 38
  8. Gela (-1) 37
  9. Sambiase 36
  10. Vigor Lamezia 35
  11. Enna 30
  12. Ragusa 27
  13. Vibonese 26
  14. Sancataldese 24
  15. Acireale (-1) 23
  16. Messina (-14) 23
  17. Favara 21
  18. Paternò 17

Foto: logo Serie D