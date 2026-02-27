Serie C, i risultati del venerdi. Ok Giana Erminio e Pergolettese
27/02/2026 | 23:07:33
Concluse le gare del venerdì in Serie C. Ok Giana Erminio e Pergolettese. Due pareggi.
SERIE C, 29ª GIORNATA GIRONE A Venerdì 27 febbraio
Arzignano Valchiampo – Novara 1-1 45’+1’ rig. Bernardi, 90’+3’ Valdes (N)
Cittadella – Ospitaletto Franciacorta 2-2 7’ e 54’ Rabbi (C), 9’ Bertoli (O), 68’ Gobbi (O)
Giana Erminio – Pro Vercelli 1-0 65’ Samele (G)
Pergolettese – Triestina 2-0 19’ aut. Anzolin, 49’ Tremolada
