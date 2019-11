Serie C: volano Reggina e Monza, poker del Carpi. Tutti i risultati

Sono terminate anche le partite delle ore 17:30 valide per la 13esima giornata del campionato di Serie C. Nel girone A, arriva la decima vittoria del Monza di Brocchi: 2-0 in casa della Pergolettese grazie alle reti di Iocolano e D’Errico. I brianzoli si portano al più sette dalla seconda. Colpo del Pontedera che si conferma seconda in classifica dopo la vittoria contro l’Arezzo. Nel girone B, vince la Reggiana: 2-1 in rimonta sulla Sambenedettese. Carpi a valanga, schiantato il Ravenna con il risultato di 4-1. Nel girone C, prosegue la marcia della Reggina che batte 3-0 il Potenza e consolida la vetta in classifica a più cinque sulla Ternana.

GIRONE A

Gozzano-Albinoleffe 2-0

Olbia-Pro Vercelli 1-1

Renate-Robur Siena 0-0

Carrarese-Lecco 0-2

Como-Pro Patria 0-0

Giana Erminio-Juventus U23 1-1

Pergolettese-Monza 0-2

Pistoiese-Pianese 1-0

Pontedera-Arezzo 2-1

GIRONE B

AJ Fano-ArzignanoValchiampo 0-2

Gubbio-Modena 1-0

Imolese-Sudtirol 2-2

L.R. Vicenza-Padova 0-1

Carpi-Ravenna 4-1

Fermana-Cesena 3-3

Reggio Audace-Sambenedettese 2-1

Virtus Verona-Piacenza 0-0

GIRONE C

Bari-Vibonese 2-2

Paganese-Catania posticipata

Rende-Monopoli 1-2

Rieti-Virtus Francavilla 1-1

Sicula Leonzio-Cavese 3-1

Ternana-Picerno 2-1

Casertana-Viterbese 2-2

Potenza-Reggina 0-2

Teramo-Bisceglie 1-0