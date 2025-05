Playoff Serie C, volano in semifinale Audace Cerignola, L.R Vicenza, Ternana e Pescara

21/05/2025 | 22:00:00

Sono appena terminate le sfide della serata di Serie C. A staccare il pass per le semifinali sono Ternana, Vicenza, Pescara e Audace Cerignola. Ricordiamo che, in caso di parità dopo il ritorno, accederanno alla finale le squadre con la migliore differenza reti nelle due gare. Se si mantenesse la parità si giocherebbero due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno e in caso i calci di rigore.

Audace Cerignola – Atalanta U23 2-2

L.R Vicenza.– Crotone 1-0

Pescara – Vis Pesaro 2-0

Ternana – Giana Erminio 2-0

Foto: Logo Serie C