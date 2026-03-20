Serie C, vola l’Arezzo. Colpo Albinoleffe
20/03/2026 | 22:57:40
Concluse le gare del venerdì in Serie C. Poker dell’Arezzo che vola e allunga sull’Ascoli. Colpo Albinoleffe.
Girone A
Trento-Triestina 2-2
41′ Faggioli (Tri), 54′ Vertainen (Tri), 78′ Ebone (Tre), 90’+3 Trainotti (Tre)
Virtus Verona-AlbinoLeffe 1-3
7′ Sciacca (A), 10′ Sali (A), 34′ Fanini (VV), 68′ Giannini (A)
Girone B
Bra-Arezzo 0-4
40′ e 62′ Cianci, 71′ e rig. 90′ Ravasio
Perugia-Torres 1-1
37′ Bolsius (P), 63′ Sorrentino (T)
Ternana-Sambenedettese 1-1
60′ Panico (T), 88′ Zini (S)
