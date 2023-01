Serie C, vittoriose Albinoleffe e Triestina. Pareggi per Padova, Pordenone e Pro Sesto

Si concludono le gare del primo pomeriggio di Serie C, l’Albinoleffe vince 2-0 contro la Pergolettese, terminano 1-1 le gare Arzignano-Pro Sesto e Padova-Juventus Under-23. Reti bianche invece tra Pordenone e Virtus Verona, vince invece 2-0 la Triestina contro il Novara. Vittoria anche per la Virtus Entella che si impone per 4-1 contro il Rimini. Sconfitto il Foggia contro la Virtus Francavilla, termina 1-0 per i padroni di casa.

Foto: Twitter Lega Pro