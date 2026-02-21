Serie C, vittorie per Ravenna, Casertana e Cittadella
21/02/2026 | 19:38:04
Concluse le gare delle 17.30 in Serie C. Vittorie per Ravenna, Casertana e Cittadella.
Questi i risultati:
Girone A
Alcione Milano-Pergolettese 1-0
32′ Pirola (A)
Renate-Inter U23 2-1
14′ Bonetti (R), 55′ Berenbruch (I), 76′ Ekuban (R)
Triestina-Cittadella 2-3
12′ Falcinelli (C), 61′ Faggioli (T), 69′ Anastasia (C), 90’+1 Vertainen (T), 90’+6 Rabbi (C)
Girone B
Ravenna-Sambenedettese 1-0
35′ Solini (R)
Girone C
Casertana-Picerno 2-1
3′ Kontek (C), 41′ Abreu (P), 76′ Casarotto (C)