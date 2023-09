Serie C, vittorie per Potenza e Juve Stabia. Cadono Benevento e Foggia

Conclusa la prima giornata con le gatre serali del girone C. Esordio amaro per il Benevento in Serie C, nel girone C, con i sanniti battuti 3-1 dalla Turris. Cade anche il Foggia, che perde il derby con il Taranto.

Questi i risultati:

GIRONE B

Olbia – Cesena 2-1 GIRONE C

Monterosi – Juve Stabia 1-3 Potenza – Brindisi 2-1 Taranto – Foggia 2-0 Turris – Benevento 3-1 Virtus Francavilla – Picerno 0-1

Foto: logo Lega Pro