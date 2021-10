Serie C, vittorie per Pescara e Modena. Pareggio tra Palermo e Avellino

Questi i risultati delle gare di Serie C in programma alle 14.30. Pareggio tra Palermo e Avellino, vittorie per Modena e Pescara.

Questi i risultati:

GIRONE A

Ore 14.30

Pro Vercelli-Piacenza 1-3

SudTirol-Juventus U23 2-0

Triestina-Feralpisalò 1-1

Ore 17.30

Fiorenzuola-Mantova

Giana Erminio-Pro Patria

Lecco-Virtus Verona

Padova-AlbinoLeffe

Renate-Legnago Salus

Seregno-Pro Sesto

Trento-Pergolettese

GIRONE B

Ore 14.30

Cesena-Pistoiese 0-0

Virtus Entella-Imolese 2-0

Fermana-Pontedera 1-0

Grosseto-Vis Pesaro 1-1

Modena-Carrarese 2-0

Montevarchi-Teramo 3-1

Pescara-Olbia 1-0