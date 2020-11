Serie C, vittorie per Palermo e Teramo. Pari tra Carpi e Perugia

Con la sosta per le Nazionali in Italia è la Serie C a monopolizzare l’attenzione della domenica. In campo alle 15.00 diverse sfide importanti in tutti i gironi. Nel girone A successo esterno per l’Albinoleffe, il Lecco e il Pontedera. Ne girone B, è finita 0-0 tra Carpi e Perugia. Pareggio anche tra Gubbio e Virtus Verona. Nel girone C invece continua la risalita del Palermo che ha battuto la Paganese 2-1. Continua la marcia del Teramo che ha vinto 1-0 sul Catania.

Questi i risultati:

GIRONE A

Giana Erminio-Pontedera 2-3

Grosseto-Lecco 1-2

Pro Patria-Albinoleffe 1-2

GIRONE B

Carpi-Perugia 0-0

Gubbio-Virtus Verona 1-1

GIRONE C

Teramo-Catania 1-0

Palermo-Paganese 2-1

Vibonese-Potenza 1-0

