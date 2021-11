Serie C: vittorie per Cesena e Reggiana nel girone B. Successo del Bari nel girone C

Si sono concluse le gare di Serie C di oggi. Nelle partite delle 17.30, successi per la Reggiana e il Cesena nel girone B. Nel girone C, il Bari batte la Fidelis Andria e continua la sua marcia solitaria in classifica.

Questi tutti i risultati:

Girone B

Cesena-Fermana 4-0

Grosseto-Aquila Montevarchi 1-2

Imolese-Reggiana 0-1

Lucchese-Siena 1-0

Pistoiese-Entella 0-0

Pontedera-Pescara 2-1

Gir. C

Campobasso-Foggia 1-1

Fidelis Andria-Bari 0-3

Potenza-Monopoli 0-0

Foto: Twitter Serie C