Serie C, vittorie per Bari, Monopoli e Avellino

Si sono concluse le gare odierne di Serie C iniziate alle 17.30. Successo per il Bari che batte la Vibonese e resta in vetta al girone C. Insegue il Monopoli. Vince anche l’Avellino a Messina.

Questi tutti i risultati:

GIR. B

Virtus Entella-Grosseto 1-0

Aquila Montevarchi-Imolese 4-1

GIR. C

Catania-Foggia 1-2

Messina-Avellino 0-1

Bari-Vibonese 2-0

Juve Stabia-Monterosi 1-1

Monopoli-Taranto 2-0

Paganese-Fidelis Andria 0-1

Picerno-Virtus Francavilla 0-1

Foto: Logo Lega Pro