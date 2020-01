Serie C: vittorie esterne per Ternana e Teramo, 1-1 tra Viterbese e Bari. I risultati

Sono terminate le gare pomeridiane valide per la 21esima giornata di Serie C. Ecco quanto accaduto nei gironi A, B e C.

GIRONE A

Alessandria-Carrarese 2-2

51′ Arrighini (A), 53′ Valente (C), 63′ Infantino (C), 87′ Eusepi (A)

Giana Erminio-Olbia 2-2

1′ Cortesi (G), 23′ Madonna (G), 36′ Ogunseye (O), 60′ Ogunseye (O)

GIRONE B

Fano AJ-Padova 2-1

26′ Barbuti (F), 45′ Nicastro (P), 85′ Di Sabatino (F)

Modena-Piacenza 0-0

Reggio Audace-Ravenna 3-1

35′ Marchi (RA), 56′ Kargbo (RA), 64′ Nocciolini (R), 79′ Scappini (RA)

Rimini-Feralpisalò 2-1

18′ Letizia (R), 38′ Caracciolo (F), 58′ Montanari (R)

Virtus Verona-Gubbio 0-1

32′ Gomez (G)

GIRONE C

Avellino-Vibonese 1-1

19′ Petermann (V), 45′ (+3) Parisi (A)

Catanzaro-Bisceglie 2-1

43′ Turi (A) (C), 51′ Giannone (C) 60′ Ebagua (B)

Potenza-Ternana 0-1

87′ Vantaggiato

Sicula Leonzio-Teramo 0-1

20′ Magnaghi

Virtus Francavilla-Catania 0-0

Viterbese-Bari 1-1

3′ Bensaja (V), 90′ (+4) D’Ursi (B)