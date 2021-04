Serie C, vittorie di Lecco, Foggia e Catanzaro nei recuperi

Tre le gare recuperate nel pomeriggio in Serie C, rinviate qualche settimana fa per il Covid. Tre gare tutte di alta classifica nel girone A e nel girone C.

Successo del Lecco nel girone A che va a vincere 3-1 sul campo della Pro Vercelli che vincendo avrebbe anche potuto sperare di andare ad insidiare Como e Alessandria per il primo posto. Il Lecco con questi 3 punti si porta al quinto posto, la Pro Vercelli resta terza.

Nel girone C due belle partite.

Nel derby pugliese, successo del Foggia sul Monopoli grazie ad un gol di Curcio all’84’. Il Foggia blinda i playoff, portandosi all’ottavo posto, il monopoli invece frena nell’obiettivo di raggiungere la post season.

Nell’altra partita, vittoria pesantissima del Catanzaro a Castellammare con la Juve Stabia. I calabresi vincono 1-0 grazie ad un gol di Pierno al 53′ e si portano ora a sole due lunghezze dal secondo posto dell’Avellino.

Foto: Logo Serie C