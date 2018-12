Serie C: vittorie al vertice per Carrarese e Piacenza. Solo pareggio per l’Arezzo

Sono terminate le gare in programma oggi alle 14.30 e valide per il campionato di Serie C. Tra queste spiccano i successi di Carrarese e Piacenza, ma soprattutto il mezzo passo falso dell’Arezzo in casa. Ecco quanto accaduto nel girone A, girone B e nel girone C.

Serie C – Gruppo A

14.30 Arezzo-Alessandria 1-1 (Cutolo – De Luca)

14.30 Carrarese-Pistoiese 2-1 (Ricci, Tavano – Forte)

14.30 Juventus U23-Pisa 1-3 (Bunino – Lisi, Di Quinzio, Marconi)

14.30 Novara-Lucchese 2-2 (Ronaldo, Cinaglia – Sorrentino, Bortolussi)

14.30 Olbia-Siena rinviata

14.30 Piacenza-Arzachena 3-1 (Silva, Troiani, Corradi – Sanna)

16.30 Pro Patria-Gozzano

18.30 Albissola-Entella

18.30 Pontedera-Pro Piacenza

Serie C – Gruppo B

14.30 Sambenedettese-Sudtirol 1-0 (Di Massimo)

Serie C – Gruppo C

14.30 Cavese-Potenza 1-1 (Palomeque – Genchi)

16.30 Bisceglie-Catania

16.30 Casertana-Monopoli

16.30 Matera-Rende

16.30 Vibonese-Siracusa

18.30 Virtus Francavilla-Catanzaro

20.30 Sicula Leonzio-Reggina

Foto: Serie C