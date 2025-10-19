Serie C, vittoria per l’Arezzo in casa del Ravenna. Tre punti per Juventus Next Gen e Atalanta U23
19/10/2025 | 16:32:12
Terminate le partite delle 14:30 in Serie C.
Di seguito i risultati finali e marcatori
LR Vicenza-AlbinoLeffe 3-1
40′ Vitale, 57′ Rauti, 74′ Stueckler (Vicenza), 86′ Astrologo (AlbinoLeffe)
Ravenna-Arezzo 0-3
48′ Tavernelli, 86′ Ravasio, 90+5′ Djamanca (Arezzo)
Rimini-Juventus Next Gen 0-2
49′ Deme, 90+4′ Vacca (Juventus Next Gen)
Atalanta U23-Trapani 2-0
9′ Manzoni, 16′ Levak (Atalanta U23)
Benevento-Potenza 2-0
7′ Salvemini, 72′ Pierozzi (Benevento)
Catania-Salernitana 2-0
38′ Cicerelli, 56′ Forte (Catania)
