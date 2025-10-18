Serie C, vittoria per il Renate contro Dolomiti Bellunesi. Pareggio tra Sorrento e Cosenza
18/10/2025 | 16:36:40
Terminate le partite delle 14:30 in Serie C.
Di seguito i risultati finali e marcatori
Triestina-Pergolettese 1-1
38′ Lambrughi (Pergolettese), 43′ Ionita (Triestina)
Renate-Dolomiti Bellunesi 2-0
12′ Anelli, 51′ Spedalieri (Renate)
Livorno-Sambenedettese 2-1
61′ Cioffi, 76′ Dionisi (Livorno), 88′ Toure (Sambenedettese)
Casarano-Foggia 0-2
30′ Morelli, 60′ Sylla (Foggia)
Crotone-Monopoli 0-1
57′ Scipioni (Monopoli)
Sorrento-Cosenza 2-2
14′ Ricciardi (C), 29′ Plescia (S), 76′ Cimino (C), 80′ D’Ursi (S)
Foto: Instagram Serie C