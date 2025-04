Serie C, vittoria dell’Atalanta Under 23 sul campo della Pro Patria

Si è giocato quest’oggi alle 18:30 il recupero della 33ª giornata del Girone A di Serie C tra Pro Patria e Atalanta U23, allora rinviato su richiesta della formazione orobica per convocazioni in Nazionali; la sfida è terminata sul punteggio di 1-2 in favore della formazione ospite. I bergamaschi con questo successo si portano al settimo posto in zona playoff. Pro Patria terz’ultima in zona playout.

Foto: logo Serie C