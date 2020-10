Serie C, vittoria della Triestina sul Modena. Pareggio tra Ternana e Palermo

Terza giornata di campionato in Serie C che vede un turno infrasettimanale, il primo di una lunga serie in programma.

Nelle prime quattro gare, quelle iniziate alle ore 15.00, ha vinto solo la Triestina che ha piegato in casa al Nereo Rocco per 1-0 il Modena grazie ad una rete di Gomez. Nell’altra gara del Girone B invece pari fra Matelica e Sudtirol (1-1 siglato da Balestrero e da un autogol di Moretti).

Finisce a reti bianche il big match del Girone C fra Ternana e Palermo, mentre la Virtus Francavilla pareggia in casa con la Vibonese (2-2 Castrorani e Vazquez su rigore per i padroni di casa, Berardi e Plescia per gli ospiti).

Questi i risultati:

Girone B

Matelica-Suditrol 1-1

Triestina-Modena 1-0

Girone C

Ternana-Palermo 0-0

Virtus Francavilla-Vibonese 2-2

Fonte Foto: Logo Serie C