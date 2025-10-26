Serie C, vittoria della Pro Vercelli contro la Pergolettese. 0-0 tra Bra e Vis Pesaro
26/10/2025 | 16:33:28
Terminate le partite delle 14:30 in Serie C.
Di seguito i risultati finali e marcatori
Pro Vercelli-Pergolettese 2-0
23′ Sow, 72′ Akpa Akpro (Pro Vercelli)
Trento-LR Vicenza 1-1
23′ Caferri (Vicenza), 39′ Capone (Trento)
Ascoli-Sambenedettese 1-0
40′ Milanese (Ascoli)
Bra-Vis Pesaro 0-0
Catania-Benevento 1-0
44′ Cicerelli (Catania)
Cosenza-Potenza 3-0
36′ Ricciardi, 61′ Ricciardi, Mazzocchi (Cosenza)
