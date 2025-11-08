Serie C: vittoria al 95′ per il Trapani contro il Picerno. Il Giugliano batte l’Atalanta U23
08/11/2025 | 16:31:38
Terminate le partite delle 14:30 in Serie C.
Di seguito i risultati finali e marcatori
Arzignano-Pergolettese 1-0
1′ Nanni (Arzignano)
Dolomiti Bellunesi-Cittadella 0-1
44′ Castelli (Cittadella)
Renate-Virtus Verona 1-0
29′ Giraldo (Renate)
Bra-Pineto 1-2
65′ Lionetti (Bra), 74′ Pellegrino, 83′ D’Andrea (Pineto)
Atalanta U23-Giugliano 0-1
46′ Isaac (Giugliano)
Trapani-AZ Picerno 2-1
6′ Abreu (Picerno), 80′ Fischnaller, 90+5′ Fischnaller (Trapani)
Foto: logo Serie C