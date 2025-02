Serie C, Vis Pesaro passa al 95′ in casa del Perugia. Vince anche il Latina

Sono appena terminati gli anticipi di Serie C. Ad aprire le danze, il Girone B e il C, dove il Latina ha messo in saccoccia tre importantissimi punti, battendo la Cavese grazie alla rete di Mastroianni. Nell’altro raggruppamento, invece, un’ottima Vis Pesaro si impone al ‘Curi’ sui padroni di casa del Perugia, trovando la vittoria proprio nel finale.

