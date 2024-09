Serie C, vincono Rimini e SPAL. Reti inviolate in Pescara-Perugia

Sono appena terminate le sfide della serata di Serie C, in campo il girone B. Reti inviolate in Pescara-Perugia. Vince la SPAL contro il Carpi: 2-1, decidono le reti di Antenucci e Rao. Bene anche il Rimini che vince 1-0 tra le mura amiche contro il Milan Futuro, decide la rete di Cernicoi. Di seguito i risultati:

Pescara – Perugia 0-0

Rimini – Milan Futuro 1-0

SPAL – Carpi 2-1

Foto: Logo Serie C