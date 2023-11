Serie C, vincono Rimini e Pineto. Parità in Recanatese-Sestri Levante e Monopoli-Audace Cerignola

Si sono concluse le quattro gare della sera che chiudono il programma della dodicesima giornata di Serie C. Nel Girone B cade ancora la SPAL che viene sconfitta di misura dal Rimini grazie a un rigore trasformato da Morra poco dopo l’ora di gioco. Vittoria anche per il Pineto che si impone grazie alle reti di Volpicelli e Chakir sulla Fermana, ancorata all’ultimo posto, e vola in piena zona play off. Infine pareggio in rimonta del Sestri Levante trascinato dalla doppietta di Candiano che rimedia alla partenza sprint della Recanatese che era andata in vantaggio per 2-0 dopo meno di venti minuti. Nel Girone C invece l’Audace Cerignola rimonta contro il Monopoli: Gabbiano avanti per 2-o con le reti di Santaniello e Starita prima dell’ora di gioco; D’Ausilio accorcia le distanze, mentre all’82° Coccia fissa il risultato finale sul 2-2.

Foto: Logo Serie C