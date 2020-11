Serie C, bene Renate e Pro Vercelli. Continua a vincere la Ternana

Si sono da poco concluse le gare di Serie C iniziate alle ore 15 oltre al lunch-match tra Olbia e Pergolettese che ha visto i lombardi vincere con un netto 4-1 in Sardegna. Vince il Renate 2-0 in casa della Carrarese che allunga in classifica nel girone A. Vincono anche Pro Patria (3-0 contro il Piacenza), Pro Vercelli (1-0 contro la Pistoiese) e Albinoleffe (2-0 contro l’Alessandria). Nel girone B vincono Matelica e Modena che chiude 2-1 il derby emiliano contro il Carpi. Nel girone C, 2-2 tra Foggia e Turris, mentre vince la Ternana che batte con un rotondo 1-0 la Virtus Francavilla.

Girone A

Olbia-Pergolettese 1-4

Albinoleffe – Alessandria 2-0

Carrarese – Renate 0-2

Piacenza – Pro Patria 0-3

Pro Vercelli – Pistoiese 1-0

Girone B

Legnago – Matelica 1-2

Modena – Carpi 2-1



Girone C

Foggia – Turris 2-2

Monopoli – Viterbese 1-1

Ternana – Virtus Francavilla 1-0



Foto: logo Serie C