Serie C: vincono Ravenna, Barletta e Cosenza. Pari tra Cittadella e Folgore Caratese
15/11/2026 | 19:39:16
I risultati del pomeriggio in Serie C:
Cittadella-Folgore Caratese 2-2
45’+5 rig. Vacca (FC), 71′ Ihnatov (C), 86′ Mezsargs (FC), 89′ Ekuban (C) – espulso al 45’+1 Zilio (C)
Juventus Next Gen-Treviso 3-0
15′ Konate, 55′ Montero, 76′ Merola
Ravenna-Forlì 2-0
36′ Donati, 58′ Rabbi
Barletta-Altamura 2-0
71′ e 74′ Da Silva – espulso al 66′ Dipinto (A) e all’86’ Della Rocca (B)
Cosenza-Casertana 2-1
7′ Energe (Cos), 28′ Cimino (Cos), 77′ Manconi (Cas)
Foto: X Serie C