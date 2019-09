Serie C: vincono Piacenza e Bari, 2-2 tra Siena e Pistoiese

Si sono conclusi i tre incontri validi per la settima giornata di Serie C. Nel Girone A finisce 2-2 tra Robur Siena e Pistoiese: per gli ospiti segna due volte Valiani, poi Cesarini e Arrigoni pareggiano. Nel Girone B il Piacenza piega il Carpi per 2-1: i patavini segnano con Paponi e Nicco, il Carpi la riapre inutilmente con Boccaccini. Nel girone C arriva il primo successo del Bari di Vivarini, 1-0 al Picerno grazie alla rete di Simeri.