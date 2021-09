Serie C: vincono Padova, Sudtirol e Trento. Pari tra Piacenza e Pro Patria. I risultati del girone A

Sono appena terminate la gare delle 14:30 del girone A di Serie C. Vittorie per Padova, Sudtirol e Trento. Pari tra Piacenza e Pro Patria. Di seguito tutti i risultati e le partite in programma oggi.

Padova-Triestina: 2-0

Piacenza-Pro Patria: 1-1

Südtirol-Pergolettese: 1-0

Trento-Giana Erminio: 1-0

Il programma di oggi

17:30 AlbinoLeffe-Mantova

17:30 Juventus U23-Pro Vercelli

17:30 Lecco-FeralpiSalò

17:30 Seregno-Renate

20:30 Virtus Verona-Legnago Salus

Foto: Logo Lega Pro