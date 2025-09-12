Serie C, vincono Monopoli e Pergolettese. 3-3 tra Potenza e Crotone
12/09/2025 | 23:01:01
E’ tornata in campo la Serie C con tante emozioni, spiccano le vittorie di Pergolettese e Monopoli. Pari show, finisce 3-3 tra Potenza e Crotone con doppietta di Gomez.
Girone A
Arzignano Valchiampo-Giana Erminio 0-0
Ospitaletto Franciacorta-Pergolettese 1-2
35′ Dore (P), 39′ Gobbi (O), 75′ Ferrandino (P) –
Girone C
Foggia-Latina 1-1
38′ D’Amico (F), 84′ Parigi (L)
Monopoli-Audace Cerignola 2-0
19′ aut. Visentin, 63′ Fall –
Potenza-Crotone 3-3
21′ e 46′ Gomez (C), 29′ Zunno (C), 40′ e 54′ D’Auria (P), 71′ Novella (P)
