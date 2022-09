Serie C: vincono Lecco, Padova e Torres. Pareggio tra Piacenza-Albinoleffe e Trento-Triestina

Si sono appena concluse le 8 sfide di Serie C (girone A) con fischio d’inizio alle 14.30. Vincono Lecco, Sangiuliano, Padova e Feralpisalo, impegnate rispettivamente contro Mantova, Pro Sesto, Pordenone e Vecomp Verona. Per il resto, pareggio tra Pergolettese e Arzignano (1-1), Piacenza-Albinoleffe (2-2), Pro Patria e Renate (1-1), Trento e Triestina (1-1). A proposito del girone B, invece, vince la Torres contro la Recanatese. Il Cesena pareggia 1-1 contro il Pontedera. Infine, per quanto riguarda il girone C, il Monterosi batte Virtus Francavilla, mentre pareggiano 1-1 Fidelis Andria e AZ Picerno.

Foto: Twitter Lega Pro