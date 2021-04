Serie C, vincono Juve Stabia e Catanzaro

Conclusi i due anticipi delle 12:30 in Serie C nel Girone C. La Juve Stabia ha superato in trasferta la Casertana per 3-2. In gol Berardocco, Vallocchia e Marotta. Inutili le reti di Cuppone e Castaldo per la squadra di casa. Il Catanzaro superare momentaneamente il Bari in classifica battendo per 2-0 il Catania con i gol nell’ultimo quarto d’ora di Di Massimo e Baldassin. In classifica i calabresi adesso sono in terza posizione con 61 punti, mentre la Juve Stabia raggiunge il Catania a quota 55. Tra poco in campo il Bari contro il Palermo e il Foggia contro la Paganese oltre che lo scontro tra Virtus Francavilla e Viterbese. In campo anche tutto il resto della Serie C.